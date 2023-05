Wegen „bewaffnetem Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ muss sich seit Mittwoch ein 29-jähriger Ludwigshafener vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Gefunden wurden in seiner Wohnung in neben rund 430 Gramm Amphetamin („Speed“) auch ein Einhand- und ein „Butterflymesser“.

Um die gesetzlich vorgeschriebene Frist von sechs Monaten für die Anklageerhebung zu wahren, begann die Verhandlung nur mit einem Kurztermin. Verlesen wurde lediglich die Anklage. Darin wird dem 29-jährigen vorgeworfen, im November 2022 in seiner Wohnung in Ludwigshafen rund 430 Gramm Amphetamin und rund 180 Gramm Cannabisblüten gelagert zu haben. Gefunden wurde bei der Durchsuchung auch die vergleichsweise geringe Menge von einem viertel Gramm Kokain.

Mehrfach vorbestraft

Wegen der großen Mengen im Fall des Amphetamins und der Cannabisblüten geht die Anklage davon aus, dass diese Betäubungsmittel zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt waren. Weil in der Nähe der Drogen auch ein Butterfly- und ein Einhandmesser gefunden wurden, erweiterte sich die Anklage automatisch auf den Tatbestand des „bewaffneten Drogenhandels“. Allein die unmittelbare Nähe von Drogen und Waffen erfüllt nach geltender Rechtsprechung bereits den Tatbestand des „bewaffneten Drogenhandels“. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Waffe beim Drogenhandel auch tatsächlich zum Einsatz kommt. Für das Strafmaß hat dies deutliche Konsequenzen. Für bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sieht das Strafgesetzbuch eine Haftstrafe mindestens fünf Jahren vor.

Geständnis angekündigt

Der Angeklagte ist mehrfach, auch einschlägig vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft. Für den nächsten Verhandlungstermin am 12. Juni hat die Verteidigung eine Erklärung in Form eines Geständnisses angekündigt, um das Strafmaß nach Möglichkeit zu senken.