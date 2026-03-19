Sieben Männer haben laut Polizei in der Mannheimer Innenstadt mit Drogen und verschreibungspflichtigen Medikamenten gehandelt. Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen spätestens seit September 2025 im Bereich zwischen der Schwetzinger Straße und dem Skulpturenplatz an der Kunsthalle unter anderem Kokain und andere Drogen an zahlreiche Personen verkauft haben sollen. Am Dienstag, 17. März, nahmen Einsatzkräfte die Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren fest. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten sie Drogen in nicht geringer Menge, Bargeld und Waffen sicher. Am Folgetag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehle, und die Verdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen dauern an.