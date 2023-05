Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und drei Monaten hat die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal einen 35-Jährigen verurteilt, der Amphetamin hergestellt, Drogen gekauft und verkauft hat. Warum der Neuhofener wohl nur noch einen Bruchteil dieser Zeit wird einsitzen müssen.

In den Plädoyers und der Urteilsbegründung waren sich die Juristen weitgehend einig. Was daran lag, dass am ersten Verhandlungstag eine Vereinbarung, ein sogenannter Deal, getroffen worden