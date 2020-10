Der Spielplatz in der Straße „An der Mittagsweide“ in Maudach soll verstärkt kontrolliert werden. Darauf hat sich der Ortsbeirat Maudach am Donnerstag verständigt. Hintergrund des Beschlusses: Laut CDU-Sprecher Bernhard Kinzinger und Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) gibt es immer wieder Polizeieinsätze und Bürgerbeschwerden, weil der Spielplatz als Drogenumschlagplatz genutzt werde. Die SPD sah das Problem nicht. Michael Keßler (Grüne) warnte, dass durch einen Rückbau von Spielgeräten sich das Drogen-Thema nicht automatisch erledige, schlug jedoch eine Teilnutzung der Fläche als Blumenwiese vor. Rainer Ritthaler, Bereichsleiter Umwelt, sicherte verstärkte Kontrollen zu, „um ein Gefühl für die Situation zu bekommen, was da los ist“, und schloss sich dem Vorschlag der Teilextensivierung des Geländes an. Auf den Aufbau weiterer Geräte werde dort verzichtet.