Zwei Männer aus Ludwigshafen stehen wegen bewaffneten Drogenhandels vor Gericht. Eine Lagerbox, ein Geständnis und Fingerabdrücke belasten sie.

Zwei albanische Männer, die zuletzt in der Sternstraße in Ludwigshafen wohnten, stehen wegen bewaffneten Handels mit einer größeren Menge harter Drogen vor dem Landgericht Frankenthal. In ihrer gemeinsamen Wohnung wurden 180 Gramm Heroin und 47 Gramm Kokain gefunden. Zusätzlich entdeckte die Polizei in einem angemieteten Lagerraum in Ludwigshafen 1,5 Kilogramm Heroin.

Während der 51-jährige Angeklagte den Drogenhandel gestand, beteuerte sein 58-jähriger Mitbewohner zunächst, nichts mit den Drogen zu tun zu haben. Später räumte er jedoch ein, beim Verkauf geholfen zu haben. Am Montag, 17. April, könnte das Verfahren mit den Plädoyers und der Urteilsverkündung enden, wie Richter Jürgen Häbe ankündigte.

Eingehende Beratungen

Am vorletzten Verhandlungstag hatte der Verteidiger des 58-jährigen Angeklagten, Rechtsanwalt Davut Yildiz, eine Erklärung abgegeben. Demnach sei sein Mandant nach Ludwigshafen gekommen, um eine Behandlung bei einem Augenarzt zu erhalten. Er habe lediglich ein Paket an der Haustür angenommen und sei ansonsten unbeteiligt gewesen. Das Foto eines Mietvertrags der Lagerbox sei nur auf seinem Handy gelandet, weil der Akku des 51-Jährigen leer gewesen sei. Er habe einmal geholfen, Tüten in den Lagerraum zu tragen, daher könnten seine Fingerabdrücke an die Tüten gekommen sein.

Zu Beginn der jüngsten Verhandlung am Montag hatte der Vorsitzende Richter noch einmal zu einem Rechtsgespräch gebeten, um die Chancen für eine den Prozess verkürzende Verständigung auszuloten. Diese sei nicht gelungen, räumte der Richter im Anschluss ein. Doch hatten die Verteidiger dem 58-jährigen offenbar klar machen können, dass er nicht ohne Verurteilung davonkommen würde. Nach eingehenden Beratungen mit ihrem Mandanten legte dieser dann ein Geständnis ab. Er sei naiv gewesen, habe bei seinem Aufenthalt in der Wohnung seines albanischen Bekannten schon mitbekommen, dass dieser „krumme Geschäfte“ mache. Er habe geholfen, die Drogen in Tüten abzupacken. Er sei da hineingerutscht und bedauere das zutiefst, sagte der 58-jährige, übersetzt von einer Dolmetscherin. Während seiner Aussage hielt er sich mehrfach die Hände vors Gesicht, scheinbar schockiert über die Situation.

Ehemaliger Leistungssportler

Sein Verteidiger fügte hinzu, dass sein Mandant ehemaliger Leistungssportler gewesen sei und von 1984 bis 1989 in der albanischen Basketball-Nationalmannschaft gespielt habe. Mit Drogen habe er nie etwas zu tun gehabt. Er sei erstmals in Deutschland gewesen, als der ihm bekannte 51-jährige Landsmann ihm anbot, vorübergehend in seiner Wohnung zu übernachten.

Der 51-jährige Angeklagte hatte bereits am zweiten Verhandlungstag den Handel mit den Drogen gestanden. Um offenbar seinen Mitbewohner zu schützen, behauptete er, die gefundenen Drogen gehörten ihm allein und er habe den Verkauf alleine durchgeführt. Allerdings deuten zahlreiche Indizien, wie die Fingerabdrücke des 58-Jährigen, die gemeinsame Nutzung von „Geschäftshandys“ und die Annahme eines Pakets mit einer Presse zur Verarbeitung von Drogenpulver, auf eine Mitwirkung des älteren Angeklagten hin. Richter Häbe erklärte, auch eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Drogenhandel sei möglich.

Nun Plädoyers möglich

Aufgrund des Geständnisses kann auf weitere Zeugenvernehmungen und terminierte Prozesstermine verzichtet werden.