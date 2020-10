Ein 24-Jähriger ist am Montag verhaftet worden, weil er mit Haschisch in nicht geringer Menge gehandelt haben soll. Der Verdächtige, der als Beifahrer in einem Auto unterwegs war, wurde auf der B 38 in Mannheim-Käfertal gestoppt. Bei der Kontrolle führte er laut Polizei und Staatsanwaltschaft einen Rucksack mit sich, in dem sich fünf Pakete mit insgesamt rund 4,5 Kilogramm Haschisch befunden haben. Wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkten die Behörden einen Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.