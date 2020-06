Die Mannheimer Polizei hat vier Männer im Alter von 27, 31, 34 und 44 Jahren (zwei Deutsche, ein Italiener und ein Spanier) festgenommen, die einen „schwunghaften Handel“ mit Betäubungsmitteln und Testosteronen betrieben haben sollen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Haftbefehl gegen die vier erlassen. Sie sollen Teil einer Tätergruppierung sein. Die Taten sind Mitte 2019 in Mannheim und Umgebung passiert. Laut Polizei handelte die Gruppe unter anderem mit Kokain, Amphetamin und Marihuana. Die Beschuldigten haben verschiedene Mengen der Stoffe erworben und sie in Kleinstmengen verkauft. Auf die Spur der vier kamen die Ermittler durch eine konzertierte Aktion am Dienstag mit 13 Durchsuchungen. Dabei wurden 700 Gramm Marihuana, 400 Gramm Amphetamin und rund 7000 Euro sichergestellt. Zudem wurden eine Schreckschusswaffe, zwei Luftdruckwaffen und diverse Messer beschlagnahmt. Sieben Personen wurden vorläufig festgenommen, vier von ihnen sind nun im Gefängnis.