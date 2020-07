Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro hinterlegen musste am Samstag ein Autofahrer aus Frankreich, der keinen deutschen Wohnsitz nachweisen konnte. Gegen 11.30 Uhr fiel der Pkw mit französisier Zulassung Polizeibeamten der Autobahnstation Ruchheim auf. Unterwegs war er auf der A61 in Richtung Süden. Den Verdacht, der Fahrer könnte unter Drogeneinfluss stehen, bestätigte ein Drogenschnelltest. Der 29-Jährige fuhr unter dem Einfluss von Cannabis. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und konnte auch nicht an den 36-jährigen Beifahrer ausgehändigt werden, da dieser ebenfalls Drogen konsumiert hatte.