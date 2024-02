Unter Drogeneinfluss war laut Polizei am Dienstag ein 40-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Gegen 12.30 Uhr geriet er in der Bliesstraße (West) in eine Kontrolle. Ein Urintest verlief positiv auf THC (Cannabis). Dem Mann wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.