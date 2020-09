Seinen Führerschein los ist laut Polizei ein 22-Jähriger, der am späten Samstagabend in der Ludwigshafener Innenstadt unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht hat. Mit seinem Skoda war er in der Wredestraße auf einen Mercedes eines 27-Jährigen aufgefahren. Der Mercedes wurde dadurch auf ein davor stehendes Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Es gab keine Verletzten. Ein freiwilliger Urintest erhärtete den Verdacht, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner erwartet ihn eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Seinen Heimweg musste der junge Mann zu Fuß antreten, denn sein Führerschein wurde gleich einbehalten.