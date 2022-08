Weil sie mit Betäubungsmitteln in großen Mengen gehandelt haben sollen, ist Haftbefehl gegen vier Männer im Alter zwischen 16 und 49 Jahren erlassen worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft haben zwei 16-Jährige und ein 19-Jähriger einen 18-Jährigen regelmäßig mit verschiedenen Arten von Betäubungsmitteln, insbesondere Marihuana, beliefert. Bei diesem handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um den Kopf einer weiteren Gruppe, die die Betäubungsmittel dann gewinnbringend an viele Abnehmer weiterverkaufte. Darüber hinaus soll der 18-Jährige im Besitz einer halbautomatischen Handfeuerwaffe gewesen sein. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden unter anderem eine Kleinkaliberpistole, eine Langwaffe, ein Karabiner, zwei Schreckschusswaffen, Messer und Teleskopschlagstöcke gefunden. Hinzu komme Marihuana, eine Feinwaage und mehr als 5100 Euro Bargeld. Die Ermittler stießen auf Hinweise auf einen 49-Jährigen, in dessen Wohnung ein Kilo Amphetamin sowie 120 Gramm Marihuana und Haschisch gefunden wurden. Die vier Verdächtigen, allesamt deutsche Staatsangehörige, wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Dem 18-Jährige soll außerdem vor einigen Wochen einen schweren Unfall verursacht haben. Am Abend des 27. Juli war er offenbar deutlich zu schnell am Alten Meßplatzes in der Neckarstadt unterwegs. Er soll die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz verloren haben und mit einem an einer Straßenbahnhaltestelle wartenden 55-jährigen Mann kollidiert sein. Dieser wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch der erst 15 Jahre alte Beifahrer des jungen Mannes soll bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen davongetragen haben.