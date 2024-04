Wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien ist, zeigt ein Fall vom frühen Freitagmorgen. Die Polizei Ludwigshafen hat von einem Snapchat-Video eines 19-jährigen Ludwigshafeners erfahren, in dem der junge Mann augenscheinlich Kokain konsumiert und im Anschluss mit einer Pistole „Russisch Roulette“ spielt. Hierbei handelt es sich um ein potenziell tödliches Glücksspiel, das mit einem Revolver gespielt wird, teilt die Polizei mit. In der Trommel des Revolvers befindet sich eine Patrone. Die Trommel wird so gedreht, dass nicht bekannt ist, an welcher Stelle die Patrone sitzt. Der Spieler muss dann den Revolver an seine Schläfe halten und den Abzug betätigen. Je nach Position der Patrone kann es zu einem tödlichen Schuss kommen. Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung des jungen Mannes und konnten diesen wohlbehalten antreffen. Er versicherte glaubhaft, dass das Video nicht ihn selbst, sondern einen Influencer aus Albanien zeigt. Er habe das Video lediglich nachts in seiner Snapchat-Story gepostet. Es wird nun geprüft, ob dem Verantwortlichen die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können. Snapchat ist eine Handy-App, mit der man Bilder, Videos und Texte bearbeiten und versenden kann. Angeblich können die Inhalte vom Empfänger nur einmal angesehen werden und werden dann automatisch gelöscht.