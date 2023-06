Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An die Netflix-Serie „Breaking-Bad“ dachten drei Polizeibeamte, als sie am 15. Dezember in einen Partyraum in Rheingönheim kamen. Das haben die Beamten berichtet, als sie am Dienstag in einem Prozess vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal als Zeugen aussagten. Angeklagt ist ein 24-jähriger Ludwigshafener, dem diverse Drogendelikte vorgeworfen werden.

In der amerikanischen Krimiserie „Breaking Bad“ geht es um einen Chemielehrer, der ein Drogenlabor einrichtet und dort Methamphetamin produziert. Ein Labor, in dem Amphetamin hergestellt