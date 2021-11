Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntag eine zu laute Feier in Mundenheim beendet und dabei Rauschmittel gefunden. Um 22.30 Uhr hatte sich ein Anwohner beschwert, dass laute Musik aus dem benachbarten Hochbunker kommt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte laut Stadt fest, dass die Musik die Nachtruhe stört. Im Innern traf die KVD-Streife zwölf Personen an, von denen eine 25-Jährige die Verantwortliche für die Party war. Als die Einsatzkräfte die Personalien der Gäste aufnahmen, entdeckten sie in den Räumen unter anderem am Boden und an der Theke unterschiedlich verpackte Drogen. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.