Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drogenhandel auf offener Straße, illegaler Müll und wildes Parken: Anthimos Dimitriadis macht sich Sorgen um seinen Hemshof. Im Stadtrat nutzte er am 12. Juli die Einwohnerfragestunde, um über „unhaltbare Zustände“ zu berichten. Er fordert mehr Präsenz der Ordnungskräfte. Und zwar dauerhaft.

Herr Dimitriadis, was läuft schief im Hemshof?

Alles – ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Man sagt ja: Der Fisch stinkt vom Kopf her.