Im DRK-Pflegeheim „In der Melm“ in Oggersheim sind nun Corona-Schnelltests möglich. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitteilt, ist die Einrichtung ein registriertes Zentrum für kostenfreie Corona-Schnelltests des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung für Berechtigte in Schulen, Kitas und Betreuungseinrichtungen. Aber auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf eine Corona-Infektion testen lassen möchten, und Privatpersonen können zum Test ins Pflegeheim kommen. Für sie kostet die Untersuchung 39 Euro pro Person, so das DRK. Geöffnet ist das Testzentrum im Pflegeheim (Albert-Haueisen-Ring 28) montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Wer sich testen lassen wolle, könne einfach kommen und müsse sich nicht anmelden. Allerdings soll jeder seinen Ausweis dabei haben. Voraussetzung für den kostenfreien Test ist die Vorlage des Berechtigungsscheins. Das Ergebnis liege in rund 15 Minuten vor und werde vor Ort mitgeteilt. In Ludwigshafen gibt es seit Mitte Dezember bereits ein Schnelltestzentrum in der Walzmühle.