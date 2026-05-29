Erstmals beteiligte sich das DRK Rhein-Pfalz an der Fiaccolata, dem internationalen Fackellauf für Hoffnung und Menschlichkeit.

„Wir helfen Menschen, groß und klein, niemand soll alleine sein. Ein Licht leuchtet weit hinaus – Menschlichkeit geht nie aus!“ Mit ihrem Gedicht haben die Kinder der DRK-Kita Villa Regenbogen perfekt zusammengefasst, was das Deutsche Rote Kreuz ausmacht und worum es besonders am Mittwoch ging: Zum ersten Mal hat sich der DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz am Staffellauf „Rotkreuz-Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ beteiligt.

Mit der sogenannten Fiaccolata erinnern Mitglieder des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds weltweit jedes Jahr an die 1859 zwischen Sardinien, Österreich und Frankreich ausgetragene Schlacht von Solferino, in deren Folge die humanitäre Bewegung entstand. Der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant war damals in Italien unterwegs und sah auf dem Schlachtfeld Tausende Verwundete. Er entschied sich zu helfen und brachte auch Einheimische dazu, sich um die Verletzten zu kümmern – unabhängig von deren Nationalität.

„Erinnert uns daran, warum wir das tun“

Inspiriert von Dunants Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ wurde 1863 unter seiner Mitwirkung in Genf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gegründet. Die erste deutsche Rotkreuz-Gesellschaft entstand ebenfalls 1863 in Baden-Württemberg. Seither eint die Bewegung weltweit eine gemeinsame Idee: Menschen zu helfen, ohne auf Hautfarbe, Nationalität oder Religion zu achten.

Und dieser Gedanke liegt auch dem Engagement des DRK im Rhein-Pfalz-Kreis zugrunde. „Die Fackel erinnert uns ganz intensiv daran, warum wir das eigentlich tun“, erklärte Kreisgeschäftsführer Matthias Riedel bei der Abschlussveranstaltung, zu der sich Beteiligte und Gäste am Mittwochabend im Katastrophenschutzzentrum des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt einfanden.

Zuvor hatten Rotkreuzler die Fackel, die seit Ende Februar auf dem Weg durch Deutschland ist, durch den Rhein-Pfalz-Kreis getragen und dabei auch die Vielfalt des DRK beleuchtet. Bei der Wasserwacht in Römerberg-Dudenhofen zeigten Mitglieder sowohl auf dem Mechtersheimer Weiher als auch im Kreisbad verschiedene Übungen. In der DRK-Kita Villa Regenbogen in Schifferstadt waren die Helfer mit der Teddy-Klinik zu Gast, die Kindern Einblicke in die Erste Hilfe ermöglicht.

Zuvor ließen Mitglieder und Gäste den Tag jedoch noch einmal Revue passieren. Foto: Julia Köller Bei einem Generationentreffen in der Altenstube des DRK Mutterstadt trafen sich Senioren und Kita aus der Villa Regegenbogen Schifferstadt. Foto: DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz In der DRK-Kita Villa Regenbogen in Schifferstadt war die Teddy-Klinik zu Gast. Foto: DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz Das „Rotkreuz-Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ machte im Rhein-Pfalz-Kreis Station – unter anderem bei der Wasserwacht in Römerberg-Dudenhofen. Foto: DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz Eine der Stationen war die Wasserwacht in Römerberg-Dudenhofen. Foto: DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz In der DRK-Kita Villa Regenbogen in Schifferstadt war die Teddy-Klinik zu Gast. Foto: DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz Hier bei den First-Responder-Einheiten. Foto: DRK-Kreisverband Rhein-Pfalz Foto 1 von 7

Rotkreuz-Symbol mit Handabdrücken

In Altrip besuchten die Fackelträger das Jugendrotkreuz und sprachen mit den Mitgliedern über den Rotkreuz-Gedanken. Auch die First-Responder-Einheiten rückten an diesem Tag in den Fokus.

Eine weitere Station des Fackellaufs war der Ortsverein Mutterstadt, der mit seiner Altenstube ein Generationentreffen der Kinder aus der Villa Regenbogen mit Seniorinnen und Senioren organisiert hatte.

Mit dabei war auch die stellvertretende Präsidentin und Kreisbereitschaftsleiterin Sabrina Hisgen, der dieser Halt besonders gut gefiel. „Es war eine schöne Atmosphäre“, berichtete sie. „Die Kinder hatten auch eine eigene Fackel gebastelt – mit LED-Lichtern.“ Und neben dem kleinen Gedicht, das Riedel abends in seiner Ansprache zitierte, hatten die Kinder noch ein ganz besonderes Geschenk vorbereitet: Auf einem Bild zur Fiaccolata 2026 hatten sie mit flammenfarbenen Handabdrücken das Rotkreuz-Symbol gestaltet.

„Werte, die über Grenzen hinweg verbinden“

Bevor der DRK-Kreisverband die Fackel an den DRK-Kreisverband Speyer weiterreichte, nutzten die Ehrengäste die Gelegenheit, den Haupt- und Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken. Landrat Volker Knörr (CDU) sprach ihnen auch seinen persönlichen Dank aus, da er im privaten Umfeld selbst erfahren habe, wie wertvoll die Hilfe des DRK sein könne. „Danke für die Menschlichkeit, die Sie nicht nur mit dieser Aktion, sondern generell hier leben“, sagte Knörr.

Manuel Gonzales, Vorstand des DRK-Landesverbands, betonte die Bedeutung der Fiaccolata. Der Fackellauf sei ein Symbol für Gemeinschaft, Hoffnung und die Weitergabe von „Werten, die Menschen über Grenzen hinweg verbinden“. Besonders deutlich wird dies wohl am 27. Juni, wenn die Fackeln aus allen Ländern in Solferino eintreffen und sich dort zu einem großen Fackelzug vereinen.