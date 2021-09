Das Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle bietet Corona-Auffrischimpfungen an. Laut Stadt können zu den Terminen Menschen kommen, die zu den vulnerablen Gruppen zählen und deren Zweitimpfung vor sechs Monaten erfolgte. Dazu gehören über 80-Jährige, Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression und Pflegebedürftige. Die Drittimpfungen sind möglich am 8., 9., 10., 20. und 21. September jeweils zwischen 9.30 und 17 Uhr sowie am 16., 23. und 30. September zwischen 9.30 und 18.30 Uhr.