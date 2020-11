Im städtischen Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt ist eine dritte Bewohnerin, die an Covid-19 erkrankt war, gestorben. Darüber hat Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Dienstagnachmittag informiert. Die dritte Verstorbene sei 83 Jahre alt gewesen. Die anderen beiden Todesfälle waren am Freitag und Montag bekannt geworden. Laut Günther liegen noch nicht alle Ergebnisse des jüngsten Corona-Tests vor. Am Montag und Dienstagmorgen waren alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Bisher habe man eine weitere Infektion festgestellt. Es handele sich um eine Bewohnerin. Ihrer letzter Test war noch negativ, nun verlief der Corona-Test positiv. Laut Günther kommt sie aus einem der beiden betroffenen Wohnbereiche. Aktuell gibt es somit seit dem dem Corona-Ausbruch vor zwei Wochen im Dr. Hans Bardens Haus drei Verstorbene, 15 infizierte Bewohner und sieben erkrankte Mitarbeiter. Betroffen sind zwei Wohnbereiche. Im Haus herrscht seither ein generelles Besuchsverbot. Über 170 Senioren wohnen im Heim, das von einer Tochtergesellschaft des Klinikums betrieben wird. 50 Mitarbeiter betreuen die alten Menschen.