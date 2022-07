Die dritte Skatenight Ludwigshafen führt am Mittwoch, 20. Juli, in den Rhein-Pfalz-Kreis nach Altrip. Start ist am Berliner Platz, wo Starter sich ab 19 Uhr auch kostenlos Helme ausleihen können. Weil die Skater bei Überlandstrecken etwas länger unterwegs sind, gibt es dieses Mal nicht die Möglichkeit, erst in der Pause dazu zu stoßen. Knapp 220 Teilnehmer auf Rollen waren bei der zweiten Skatenight am 6. Juli – der Badeseen-Tour – dabei, über 150 beim Auftakt am 22. Juni. Der ursprünglich vorgesehene Saisonauftakt am 8. Juni fiel dem Regen zum Opfer.

Durch Wald und über Wiesen

„Am Mittwoch bietet die Strecke etwas ganz Besonderes“, kündigt Organisator Bernhard Miller vom Verein Rhein-Neckar-Skaters an. „Kilometerlang bester Asphalt durch Wald und über Wiesen. Das ganze bei warmen Temperaturen. So ist die Veranstaltung dieses Mal etwas sportlicher geprägt. Aber wer bei den letzten Terminen oder in Mannheim ohne Problem die zwei Runden mitrollen konnte, schafft auch die knapp 28 Kilometer nach Altrip und zum Berliner Platz zurück“, sagt er.

Getränke in der Pause

Wie gewohnt, gibt es in der Pause Getränke zu kaufen. Der Verkauf ist – neben der Unterstützung durch Sponsoren – die wesentliche Finanzierungsquelle der kostenlosen Skatenight, die von ganz vielen Ehrenamtlichen auf die Rollen gestellt wird. Begleitet wird der Skater-Tross wieder von Musik.

Beim ersten Termin in den Sommerferien bleibt die Skatenight am 3. August wieder in der Stadt und rollt im bewährten Zwei-Runden Takt. Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. „Auch wenn viele mit dabei sind – eng wird es selten. Denn jeder fährt sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen gern mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten“, so Miller.

Noch Fragen?



Die Termine der Skatenight finden sich auf der Homepage www.skatenight-ludwigshafen.de.