In einem mitreißenden Drittligaderby bezwangen die Frauen der TSG Friesenheim den Spitzenreiter in der heimischen Günter-Braun-Halle.

Im Spitzenspiel gegen die Kurpfalz Bären aus Ketsch hieß es vor 550 Zuschauern 32:28 (16:13). Ganz zufrieden war TSG-Trainer Eyub Erden damit nicht, auch wenn er bei seiner Kritik ein breites Grinsen im Gesicht hatte.

Sie sangen, lachten, tanzten – und hätten nach dem Spiel am liebsten mit der ganzen Halle abgeklatscht. Wie schon auf dem Spielfeld waren die Eulenfrauen am Samstag nach dem Schlusspfiff kaum zu bremsen. „Heute kann man wirklich niemanden hervorheben. Das war eine rundherum geschlossene Mannschaftsleistung von uns“, erklärte Tabea Luickx (6) strahlend. Dazu hatte sie allen Grund: Sie hatte einen eigenen Fanclub unter den 550 Zuschauern. Die weibliche E-Jugend der HSG Lingenfeld-Schwegenheim, trainiert von Lena Luickx, fieberte auf der Tribüne mit und drückte kräftig die Daumen. „Ich habe zum ersten Mal überhaupt ein Autogramm gegeben“, verriet die Friesenheimer Rückraumspielerin, die mit dem 9:6 (17.) zur ersten Drei-Tore-Führung traf und damit die Richtung für den weiteren Abend vorgab.

Keine Schwächephase

Ein anderer wichtiger Baustein war Jana Heidger. Nicht nur wegen ihrer Torausbeute (8/2), vor allem als Abwehrstabilisatorin. „Die Abwehr war der Schlüssel“, erklärte Erden. „Wir haben immer wieder variabel gedeckt und Ketsch damit vor Probleme gestellt.“ Von Angriff zu Angriff sahen sich die Gäste einer 5:1-Formation oder einem 6:0-Verbund gegenüber – oft koordiniert von Heidger, deren Verantwortung nach dem Ausfall von Sara Jelicic noch ein wenig größer wurde. Und der Druck ebenfalls, denn nach 24 Minuten hatte sie bereits ihre zweite Zeitstrafe kassiert. „Danach hatte ich schon Respekt und konnte nicht mehr ganz so hart zupacken“, kommentierte sie. Die 24-Jährige fand für die restliche Spielzeit jedoch einen guten Mittelweg und stand bis zum Ende auf dem Feld.

So nahmen die Friesenheimerinnen ihre Drei-Tore-Führung mit in die Pause und wappneten sich für den Ansturm des stärksten Angriffs der Liga. Der wollte aber nicht ins Rollen kommen. Stattdessen setzten sich die Gastgeberinnen auf 25:19 (46.) ab, bestimmten Tempo und Gangart und ließen sich von der nominell besten Abwehrreihe der Liga nicht nennenswert ausbremsen. Weder Rebecca Brecht, die zwar „nur“ fünf Tore erzielte (5/1), aber wichtige Treffer wie das 18:15 bei angezeigtem Zeitspiel (35.) beisteuerte und immer wieder aufs Tempo drückte. Noch die gesamte Angriffsmaschinerie der Gäste – gerade einmal neun Paraden gönnten die Eulenfrauen dem stärksten Torhüterduo der Liga, Leonie Moormann und Johanna Wiethoff. Lena Dettling und Juli Wolf im TSG-Tor standen dem in nichts nach.

Der Vorsprung blieb auch in der Schlussphase konstant. Die TSG wirkte nicht nur frischer, sondern in Körpersprache auf dem Feld und an der Seitenlinie auch deutlich motivierter. „Wir konnten die Stimmung gut transportieren und hatten uns nach der Niederlage aus dem Hinspiel für einiges vorgenommen“, verriet Heidger. „Wir hatten den Tick mehr Willen.“ Und trotzdem wirkte das Hinspiel bei Eyub Erden noch etwas nach. „Ich hätte gerne noch höher gewonnen“, formulierte er seinen einzigen Kritikpunkt an einem ansonsten perfekten Friesenheimer Abend. Lange grämte er sich nicht: „Wir hatten das gesamte Spiel über keine große Schwächephase, die Zuschauer haben ein super Handballspiel gesehen. Und für die Mädels ist vor allem der Derbysieg wichtig.“ Damit ist die Spitzengruppe der dritten Liga zudem enger zusammengerückt.