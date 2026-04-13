Drittligist TSG Friesenheim wollte sich mit einem Sieg im letzten Heimspiel von den Fans, dem Trainer und einigen Spielerinnen verabschieden. Es lief lange nicht nach Plan.

Im letzten Heimspiel der Saison in der dritten Handballliga bezwangen die Frauen der TSG Friesenheim den HCD Gröbenzell mit 33:27 (14:14). Dabei sahen die 254 Zuschauer im TSG-Sportzentrum zwar nicht die beste Leistung der Gastgeberinnen, aber einen ehrlichen Arbeitssieg gegen eine Mannschaft, die in der Vorsaison noch der Angstgegner war.

In seiner letzten Auszeit vor eigenem Publikum wurde Eyub Erden noch einmal richtig laut. „Das war nicht unser bestes Spiel. Ich musste die Mannschaft noch einmal aufrütteln“, begründete er seinen Auftritt 16 Minuten vor dem Ende. Die TSG-Frauen verwandelten unmittelbar nach der Pause den 14:14-Zwischenstand in einen 21:17-Vorsprung (40.). In der Folge kehrten aber wieder die Unsicherheiten und Leichtsinnsfehler aus Durchgang eins zurück, der Absteiger kam direkt wieder auf 21:20 (44.) heran. Grund genug für einen Ordnungsruf des scheidenden Cheftrainers.

Erdens Ängste

Der hatte schon keinen guten ersten Abschnitt gesehen. „Meine größten Ängste haben sich bewahrheitet“, fasste er die 20 Minuten nach dem Anpfiff zusammen. Gröbenzell, deren Abstieg seit der vergangenen Woche feststeht, spielte ohne Druck befreit auf und unterstrich, dass gerade im Rückraum mit Jule Hultsch (8/2), Ines Illies (2) und Verena Schimpf (6) durchaus Qualität vorhanden ist. Zudem kamen die Gastgeberinnen nur selten ins gewohnte Tempospiel. Und im gebundenen Angriff tat man sich gegen die stabile 6-0-Abwehr der Gäste schwer. Und so hieß es zur Verwunderung der Eulenfans unter den Zuschauern 5:11 (16.), ehe die TSG so richtig ins Spiel einstieg.

Immerhin: Nachdem der Motor nach dem Stotterstart erst einmal angesprungen war, wurde es deutlich besser. Beim 11:12 (23.) war der Anschluss wiederhergestellt. Und zum Seitenwechsel waren beide Mannschaften beim 14:14 zumindest wieder auf Augenhöhe. Johanna Werthmann und Rebecca Brecht trafen zum Ausgleich. Der HCD vergab bei zwei Fehlwürfen aufs leere Tor die Pausenführung.

Besondere Runde

Zwei gute Phasen in Halbzeit zwei genügten dann für den Sieg. Die erste unmittelbar nach der Pause bis zum 21:17, ein weiterer Treffer per Siebenmeter durch Rebecca Brecht (7/1) wurde wegen Übertritt aberkannt (40.), und die zweite nach Erdens Weckruf, mit dem aus dem 21:20 (44.) wieder ein 26:20 (49.) wurde. Jana Heidger mit zwei ihrer insgesamt fünf Treffer und Mona Kuczaty, die einen Dreierpack schnürte, hatten daran einen ebenso entscheidenden Anteil wie Spielmacherin Brecht mit ihren Anspielen. Ein Vorsprung, den sich die Hausherrinnen nicht mehr nehmen ließen. Linda Götz (1) besiegelte mit einem Treffer ins leere Tor den 33:27-Endstand, es war zugleich der letzte Heimtreffer der Eulenfrauen in dieser Drittligasaison. „Wir wollten unsere Heimserie behalten“, freute sich Erden über den zehnten Heimerfolg im elften Spiel. Bei dem erzielten Admira Zvekic (4) und Tabea Luickx (3) ihre vorerst letzten Treffer im TSG-Trikot.

Und dann war es Zeit für einen tränenreichen Abschied vom Trainer und von der Mannschaft vom eigenen Publikum. Der sportliche Leiter Martin Buschsieper nahm vor dem Saisonausklang bei der SG Schozach-Bottwartal den Druck von der Mannschaft: „Das ist schon jetzt eine Saison, die niemand so erwartet hätte.“