Im vorletzten Heimspiel bekommen es die Drittliga-Frauen der TSG Friesenheim mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Wovor Trainer Eyub Erden seine Schützlinge warnt.

Zu Gast ist am Samstag (19 Uhr, TSG-Sportzentrum) die Mannschaft der SG Kappelwindeck/Steinbach. Kein leichter Gegner, weiß TSG-Trainer Eyub Erden. Es war ein Wechselbad der Gefühle für die Friesenheimerinnen. Zweimal war ein Derby die Hausaufgabe. Aber während die TSG-Frauen im Spitzenspiel gegen Tabellenführer TSG Ketsch über sich hinausgewachsen waren, folgte zuletzt beim Vorletzten HSG St. Leon Reilingen mit einem Unentschieden ein kleiner Dämpfer. Nicht nur deshalb war Trainer Eyub Erden dankbar für die kurze Pause vor dem Saisonendspurt. „Wir haben den Kopf ein wenig freibekommen.“

Er hatte seiner Mannschaft nach dem Unentschieden beim Abstiegskandidaten zunächst einmal eine Woche Regeneration verordnet. „Man merkt der Mannschaft an, dass die Runde jetzt schon lange andauert. Wir gehen schließlich nicht nur im Spiel ein hohes Tempo, sondern halten dieses Tempo auch in den Trainingseinheiten so hoch.“ So kurz vor dem Saisonende laufe der Energiespeicher daher langsam im roten Bereich.

Akkus wieder aufgeladen

Für den Samstag seien die Akkus aber wieder aufgeladen. „Bis auf Sara Jelicic, für die die Runde schon beendet ist, sind alle Spielerinnen dabei“, erklärt Erden. Ein Fragezeichen stehe lediglich hinter Linda Götz, die unter der Woche erkrankt gefehlt hatte. Ansonsten geht er von einem kompletten Kader aus. Einem Kader, der auf Wiedergutmachung aus sein wird, denn im Hinspiel hatte die TSG zwar über 50 Minuten gut mitgehalten, musste dann aber abreißen lassen. „Dafür würden wir uns gerne revanchieren“, kündigte Erden an.

Er weiß allerdings auch, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird, auch wenn die Friesenheimerinnen gemäß der Tabellensituation und auf Grund des Heimvorteils als Favorit ins Spiel gehen. „Kappelwindeck gehört für mich zu den Top-Vier der Liga.“ Lediglich eine kleine Schwächephase mit drei Niederlagen in Serie hatte die Mannschaft ins Tabellenmittelfeld gespült. Für Friesenheim gehe es hingegen darum, die gute Heimbilanz weiter aufzupolieren. „Wir wollen unsere gute Heimserie durchziehen“, kündigte Eyub Erden an. Und er erhofft sich dafür große Unterstützung von den Zuschauerrängen.