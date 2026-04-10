Zum letzten Heimspiel in der Dritten Handballliga empfangen die Frauen der TSG Friesenheim am Sonntag den HCD Gröbenzell.

Die Gäste sind dabei das Schlusslicht der Liga und stehen bereits als Absteiger fest. Auch der Zug nach oben ist abgefahren. Die Ketscher Kurpfalzbären haben vor Ostern bereits vorzeitig die Meisterschaft gefeiert, wobei weder die Frauen aus Ketsch noch die Mannschaft von Eyub Erden für Unterlagen für die Qualifikation zu Liga zwei eingereicht haben. Trotzdem gilt es für die TSG, mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Ein Selbstläufer wird das nicht, warnt Erden.

Es gibt viele gute Gründe, warum die Friesenheimerinnen das Heimspiel mit voller Konzentration annehmen wollen. Da ist zunächst einmal Trainer Eyub Erden. Für den 55-Jährigen ist es vorerst das letzte Spiel in der Günther-Braun-Halle. Bereits nach der Vorrunde hatte er nach vier erfolgreichen Jahren bei der TSG seinen Rückzug vom Trainerposten erklärt. „Ich bin jetzt 30 Jahre ununterbrochen auf der Trainerbank. Es ist einfach Zeit für eine Pause“, erklärte Erden, den noch kein reizvolles Angebot erreicht hat. „Im Moment sieht es wirklich nach einer Pause aus.“ Er räumt außerdem ein, dass es auch für ihn kein Heimspiel wie jedes andere werde. „Es wird die letzte Kabinenansprache sein. Aber wir sind jetzt sowieso in der Phase, wo alles zum letzten Mal passiert: Das letzte Training, das letzte Heimspiel, die letzte Ansprache und so weiter. Ich muss selbst sehen, wie ich damit umgehe.“ Klar ist, dass er sich mit einem Heimsieg von den eigenen Zuschauern verabschieden will – und das keineswegs aus egoistischen Gründen: „Wir haben schließlich noch Ziele!“ Da sei zunächst einmal die fast makellose Heimbilanz, die man beibehalten will. Und dann winkt zum Ende einer starken Runde immerhin noch die Vizemeisterschaft. „Deshalb wollen wir unsere beiden letzten Spiele gewinnen“, hat Erden auch das abschließenden Auswärtsspiel bei der SG Schozach-Bottwartal vor Augen.

Zvekic, Luickx gehen

Am Personal werde sich dabei wenig tun. Rund um Ostern hat die TSG die Vertragsverlängerungen mit dem Großteil der Spielerinnen bekanntgegeben. Lediglich Admira Zvekic, die ihre Karriere beenden wird, und Tabea Luickx, die es zum Studium nach München zieht, werden dem Kader der Eulenfrauen zur neuen Saison nicht angehören. Auch in Sachen Neuzugängen hielt sich die TSG noch bedeckt. Klar ist, dass Niklas Weisbrodt als neuer Trainer feststeht.

Ansonsten gelte die Konzentration auf die HCD Gröbenzell. „Das ist eine Mannschaft, die ich stärker sehe als den Tabellenplatz“, so Erden. Zumal die Gäste als Absteiger völlig ohne Druck auflaufen können. Er habe seiner Mannschaft dafür noch einmal das Hinspiel gezeigt, in dem sich die TSG erst in den letzten sieben Minuten vom 25:26 auf 27:33 absetzen konnte. „Wir haben unsere Fehler aus diesem Spiel analysiert.“ Damit sei dann hoffentlich alles für den eingeplanten Heimsieg gerichtet. Los geht es am Sonntag, 15.45 Uhr im TSG-Sportzentrum.