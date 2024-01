Für die mHSG Friesenheim/Hochdorf beginnt das neue Jahr mit einem ganz wichtigen Spiel. Mit dem TV Aldekerk haben die Vorderpfälzer den Tabellenvorletzten zu Gast.

Ein Sieg wäre für eine etwas entspanntere Rückrunde also fast schon Pflicht. Los geht es am Samstag, 20 Uhr, im Hochdorfer TVH-Sportzentrum. Im letzten Vorbereitungsspiel gab es für den Drittligisten eine 21:38-Niederlage. Ein unwichtiger Spielausgang gegen die Eulen Ludwigshafen. Viel wichtiger war zum einen der Erlös des Benefizspiels, der wieder gespendet wird, und dass sich niemand verletzt hat.

Wie immer wird sich die Aufstellung der Gastgeber einmal mehr erst kurzfristig entscheiden. Klar ist, dass die Langzeitverletzten Nikola Sorda und Niklas Schwenzer fehlen werden. Wie es um Jan-Philipp Winkler und Mihailo Ilic bestellt ist wird Trainer Gabriel Schmiedt hoffentlich noch rechtzeitig erfahren, ebenso, wer sich aus der Oberligamannschaft oder der A-Jugend für einen Einsatz in der Dritten Liga empfiehlt. Und immerhin haben die Eulen Ludwigshafen noch Pause, sodass möglicherweise Kasper Manfeldt-Hansen am Samstag in Hochdorf auflaufen könnte.

Wichtiger als das Personal sind Schmiedt aber wie immer Struktur, Einstellung und taktische Disziplin im Angriff. Trotz der fast schon traditionellen Personalsituation ist der Trainer überzeugt, „dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können.“ Ein Sieg gegen Aldekerk wäre dabei eine gute Grundlage.