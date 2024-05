Noch ein Punkt aus den drei ausstehenden Spielen fehlt der mHSG Friesenheim/Hochdorf zum vorzeitigen Klassenverbleib in der Dritten Handballliga.

Den ersten Anlauf dazu unternimmt die Mannschaft von Trainer Gabriel Schmiedt am Samstag bei den Bergischen Panthern. „Wir haben alles in der eigenen Hand und wollen diesen Punkt so schnell wie möglich holen“, erklärt Schmiedt. Leicht wird das nicht, denn den Gastgebern fehlen noch zwei Zähler zum Klassenverbleib, und die Panther setzen natürlich auf den Heimbonus in der Max-Siebold-Halle.

Die Gäste kommen nach zuletzt drei Siegen mit breiter Brust nach Burscheid. Vor allem die aufopferungsvolle Abwehrarbeit bildete dabei den Grundstein zu den beiden jüngsten Erfolgen. Darauf wollen die Vorderpfälzer erneut aufbauen und hoffen auf eine ähnliche Gala-Leistung von Torhüter Roko Peribonio wie in der Vorwoche. Wie im Spiel gegen den TuS KL-Dansenberg wird wohl auch der Kader der mHSG aussehen. Die Langzeitverletzten stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Fraglich ist lediglich der Einsatz der beiden Eulen-Leihgaben Kaspar Manfeldt Hansen und Mihailo Ilic. Vor allem der Däne Manfeldt Hansen hatte dabei als Abwehrbollwerk einen großen Anteil am jüngsten Erfolg. Gut möglich aber auch, dass Schmiedt wieder dem ein oder anderen Talent aus der A-Jugend Einsatzzeit in der Dritten Liga gönnt. Spielbeginn ist am Samstag bereits um 18 Uhr.