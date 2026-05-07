Letzter Spieltag in der Dritten Liga: Das Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf erwartet mit dem Longericher SC aus Köln ein Team, das lange ungeschlagen ist.

Zum letzten Spieltag des Jahres empfangen die Handballer des HLZ Friesenheim-Hochdorf den Longericher SC Köln (Samstag, 19 Uhr, TVH-Sportzentrum, Hochdorf). Sportlich sind in der Dritten Liga bereits alle Fragen geklärt.

„Wir spielen mit dem, was wir noch zur Verfügung haben“, umschreibt HLZ-Trainer Gabriel Schmiedt die personelle Ausgangslage. Damit stehen ihm gleich eine ganze Reihe Akteure nicht zur Verfügung, die den Eulen Friesenheim noch im Kampf um den Klassenverbleib in Liga zwei helfen sollen. Abzüglich der angeschlagenen und verletzten Spieler bewegen sich die Einsatzmöglichkeiten auch am letzten Spieltag der Saison also in einem überschaubaren Rahmen.

Einige Abschiede stehen an

Immerhin haben Schmiedt und das HLZ zuletzt gezeigt, dass sie auch damit umgehen können. Ein Sieg in Kirchzell und eine ehrbare Niederlage in Münster war die Ausbeute aus den jüngsten Auswärtsspielen. „Da haben wir unseren Aufwärtstrend bestätigt“, lobte Schmiedt.

Vor allem die Angriffsleistung sei dabei in beiden Partien sehr gut gewesen. „In der Abwehr hat allerdings die Abstimmung gefehlt.“ Hier versuche man sich vor eigenem Publikum noch einmal zu steigern. Leicht werde das allerdings nicht. Mit dem Longericher SC kommt immerhin der Tabellendritte der dritten Liga in die Vorderpfalz. Eine Mannschaft, die seit dem 10. Januar in 13 Spielen unbesiegt geblieben ist und nicht nur deshalb eine sehr starke Runde gespielt hat. „Aber natürlich wollen wir uns vom eigenen Publikum mit einer ordentlichen Leistung verabschieden“, kündigt der HLZ-Trainer an. Zumal im Anschluss wie immer gleich eine ganze Reihe Spieler verabschiedet werden. Und die sollen laut Schmiedt „mit einem guten Gefühl gehen“.