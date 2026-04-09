„Jedes Spiel sollte etwas besonderes sein“, sagt HLZ-Trainer Gabriel Schmiedt und schränkt dann ein: „Zwei Spiele im Jahr sind aber etwas mehr besonders.“

Das zweite dieser besonderen Spiele steht für die Handballer des HLZ Friesenheim-Hochdorf am Samstag (19.30) auf dem Drittliga-Spielplan. Wohl zum vorerst letzten Mal. Acht Punkte Rückstand hat Gastgeber TSG Haßloch aktuell auf den sicheren Nichtabstiegsplatz. Bei noch fünf ausstehenden Partien ein nahezu aussichtsloses Unterfangen, zumal das HLZ Friesenheim-Hochdorf ebenfalls noch Punkte zur Absicherung nach hinten braucht.

Die Bedeutung des Derbys muss den Spielern ohnehin niemand klarmachen. „Wir nehmen das Thema sehr ernst“, versprach Trainer Schmiedt. Die Vorbereitung sei aber alles andere als leicht. „Bis Freitag unterstützen wir wieder die Eulen Ludwigshafen im Training und Spiel und danach können wir erst unsere eigene Aufstellung machen.“

Schwer, die Konzentration dabei komplett auf die TSG auszurichten, auch wenn alle Akteure natürlich den Lokalrivalen im Blick hatten, wie schon beim letzten Heimspiel Anfang März deutlich wurde. „Vier Punkte brauchen wir sicher noch und zwei davon sollen es auf alle Fälle gegen die TSG werden“, so das Credo nach dem Sieg gegen die SGSH Dragons im TVH-Sportzentrum.

Schmiedt bedingt zufrieden

Mit den Leistungen seither war Trainer Schmiedt nur bedingt zufrieden. „In Nieder-Roden hatten wir uns sicherlich mehr erwartet. In Hanau hat die Leistung wieder gestimmt.“ Unter dem Strich stehen allerdings zwei Niederlagen vor der Osterpause. Eine dritte in Folge wollen alle Akteure des HLZ vermeiden. Schwer genug.

„Wir dürfen dieses Spiel nicht mit Blick auf die Tabelle angehen.“ Denn im Derby werde sicher die Halle voll, wollen sich alle Spieler von ihrer besten Seite zeigen. „Und im TSG-Kader stehen nicht nur gute, sondern vor allem auch sehr erfahrene Spieler. Die wissen, wie man Derbys gewinnt.“ Die kurze Spielpause habe dabei dem Rhythmus nicht sonderlich gutgetan, „aber wir arbeiten daran, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden“, versprach Schmiedt. Immerhin ist es das noch etwas mehr Besondere unter all den besonderen Spielen in der dritten Liga.