Drittligist HLZ Friesenheim-Hochdorf fehlen gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II nur wenige Sekunden für einen Punkt. Mit welchen Problemen das Team zu kämpfen hat.

Im vorletzten Heimspiel der Saison in der dritten Handballliga kassierten die Herren des HLZ Friesenheim-Hochdorf eine 36:37 (15:21)-Niederlage gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II. Am Ende waren es vor nur 85 Zuschauern ein paar Rückschläge zu viel für die Gastgeber.

Es gibt Niederlagen, die sich ankündigen. Gabriel Schmiedt hatte schon während der Trainingswoche kein gutes Gefühl in der Spielvorbereitung. „Es war noch schwieriger als sonst“, verriet er. Gleich fünf Akteure hatte das HLZ für den Zweitligakader der Eulen abgestellt. Und alle fünf waren beim wichtigen Auswärtssieg in Nettelstedt dabei, kamen erst in den Morgenstunden wieder in der Vorderpfalz an und sollten abends wieder in der dritten Liga spielen. Hinzu kamen Felix Köser und Lars Thiele, die kurzfristig zur dritten Mannschaft abkommandiert wurden. „Es war deshalb schwer, eine vernünftige Struktur hinzubekommen“, so Schmiedt.

Probleme in der Abwehr

Das machte sich vor allem in der Abwehr bemerkbar. Die Zweitvertretung des Bundesligisten Wetzlar konnte personell aus dem Vollen schöpfen und nutzte gerade in Halbzeit eins immer wieder Deckungslücken, die durch fehlende Abstimmung und vor allem fehlende Eingespieltheit entstanden. Nur im Angriff stimmte das Konzept. Der erfahrene Lars Hannes fand immer wieder Lücken für Abschlüsse oder Anspiele. Die 9:7-Führung (9.) war daher einerseits nicht unverdient, zeigte aber früh, dass sich beide Mannschaften eher im Preisschießen als in einem Abwehrkampf befanden. Bis zum 12:13 (17.) waren beide gleichauf. Aber wie schon im Hinspiel leistete sich das HLZ dann eine mentale Auszeit mit Fehlpässen und völlig freien Fehlwürfen. Beim 12:19 (27.) war praktisch eine Vorentscheidung gefallen. Zumal die Gäste nun deutlich mehr Zugriff in der Abwehr hatten und Torhüter Hendrik Pantel einige Bälle parierte. Philipp Wenning und Moritz Wolfram (18.–56.) taten sich in dieser Hinsicht gegen allerdings noch freiere Würfe deutlich schwerer. „Wetzlar hat immer wieder gute Lösungen gefunden, und wir haben einfach keinen Zugriff bekommen“, bilanzierte Schmiedt nach 30 gespielten Minuten.

Immerhin fand er in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte. Gar nicht so schwer, befand er. „Ich fand unser Spiel nicht so schlecht, wie es letztlich auf der Anzeigetafel stand.“ Trotzdem habe er die Mannschaft noch einmal wachgerüttelt, vor allem mehr Konzentration im Abschluss angemahnt. Offensichtlich mit Erfolg. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Körpersprache. Mehr Aggressivität.“ Tor um Tor kämpfte sich das HLZ zurück ins Spiel, auch wenn der Rückstand lange konstant bei vier bis fünf Treffern lag (26:31, 47.). Dann begann eine Aufholjagd, bei der sich vor allem Moritz Schulz (8/4) und Niclas Josten (9) hervortaten. Zehn Minuten vor dem Ende war der Rückstand erstmals wieder bei nur drei Treffern (28:31), vier Minuten später traf Marcel Reis zum 31:33, und beim 34:34 (56.) durch Frederik Zepp tobte die Halle. Zur endgültigen Wende sollte es aber nicht mehr reichen.

„Am Ende entscheiden Kleinigkeiten das Spiel“, bedauerte Schmiedt. Kleinigkeiten, die der Nachwuchs aus Wetzlar mit dem Selbstvertrauen einer eingespielten Mannschaft und einer starken Runde besser machte. Mit 35:35 ging es in die beiden Schlussminuten. Marcel Reis hatte für das HLZ getroffen. Aber nach dem direkten Gegentreffer vergab ausgerechnet der bis dahin so sichere Moritz Schulz den erneuten Ausgleich von der Siebenmeterlinie. Im Gegenzug hatte Wenning in der gleichen Spielsituation nicht das nötige Glück, die Gäste erhöhten auf 35:37. Josten verkürzte 32 Sekunden vor dem Ende noch einmal, und das HLZ versuchte es mit einer Wurffalle, die sogar funktionierte, aber bei noch vier Sekunden auf der Uhr war die Zeit für den eigentlich verdienten Ausgleich zu knapp. „Zumindest in der zweiten Hälfte kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, bilanzierte Schmiedt.