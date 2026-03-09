Das HLZ Friesenheim-Hochdorf sammelt weiter wichtige Punkte für den Verbleib in der dritten Liga. Allerdings zahlt die Mannschaft einen hohen Preis für den Erfolg.

Mit einem 29:26 (16:9)-Erfolg gegen die SGSH Dragons aus dem Sauerland machten die Drittligamänner des HLZ Friesenheim-Hochdorf einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Es war erst der dritte Heimsieg der Saison. Und der war zudem möglicherweise auch noch zu teuer erkauft.

Der Jubel wich schnell dem Schock. Erst verhinderte Roko Peribonio mit einer Siebenmeter-Parade den 24:22-Anschlusstreffer der Gäste, dann blieb er mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, hielt sich das linke Knie. Die endgültige Diagnose steht bis Montag aus. „Wir können nur hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, kommentierte HLZ-Physio Enrico Georgi. Wie der Routinier hinkend die Halle verließ, lässt Schlimmes befürchten.

Wenning hält Sieg fest

Gut, dass Ersatzmann Philipp Wenning auf die Situation vorbereitet war. „Ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich mich in der zweiten Hälfte bereithalten sollte“, erklärte er seine Aufwärmübungen, mit denen er bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel begonnen hatte. Und diese sollten sich letztlich auszahlen. Mit sieben Paraden in den verbleibenden zwölf Minuten wurde Wenning zu einem ebenso großen Erfolgsfaktor, wie es Peribonio mit seinen 15 gehaltenen Bällen bis dahin gewesen war. „Wir hatten heute eine gute Torhüterleistung und trotzdem haben wir das Torhüterduell verloren, weil wir die Big Points nicht gemacht haben“, kommentierte Gästetrainer Sascha Simec und hatte dabei unter anderem Wennings Doppelparade in der Schlussminute vor Augen, der erst gegen Philipp Jaeger von der Siebenmeterlinie siegreich blieb und anschließend auch noch den Nachwurf parierte. Es wäre der 28:27-Anschlusstreffer in der Schlussminute gewesen. So traf Frederik Zepp im Gegenzug trotz doppelter Unterzahl 17 Sekunden vor dem Ende zum 29:26-Endstand.

Ein Zittersieg, auf den nach der ersten Hälfte noch nichts hingedeutet hatte. Mit einer stabilen Abwehr, Lars Thiele und Leon Hein stabilisierten den Innenblock, von außen war Peribonio kaum zu bezwingen, und einer konzentrierten Angriffsleistung hatte sich das HLZ vor 123 Zuschauern schnell abgesetzt, legte über das 4:2 (8.) ein 10:5 (16.) vor und zwang die Gäste zur ersten Auszeit. Besser wurde es für die Dragons allerdings nicht. Im Gegenteil. Mit einem guten Gleichgewicht aus Tempo und Geduld erhöhten die Gastgeber den Vorsprung bis zur Pause auf 16:9, was HLZ-Trainer Gabriel Schmiedt paradoxerweise gar nicht so gelegen kam: „Ich habe in der Pause gewarnt, dass so ein Spiel noch ganz schnell kippen kann.“ Offensichtlich erfolglos. Angesichts des großen Vorsprungs wurden die HLZ-Akteure sorglos, warfen Ball um Ball einfach weg, kassierten schnelle Gegentreffer.

Vorsprung hergegeben

Die Gäste kämpften nicht nur um den Sieg, es war für sie auch die letzte Chance im Abstiegskampf. Beim 22:15 (38.) sah noch alles gut aus. Sechs Minuten später begann das Zittern. Da hatten die Dragons auf 23:20 verkürzt. „Wir haben nachgelassen. Ich will sehen, dass wir uns wieder zurück ins Spiel kämpfen können“, forderte Schmiedt in der folgenden Auszeit von seinen Spielern. Und die nahmen zumindest den Kampf wieder an, auch wenn die leichten Ballverluste im gesamten zweiten Durchgang ein Problem blieben.

Immerhin: Zweimal verkürzten die Gäste auf einen Treffer. Den Ausgleich verhinderte das HLZ, das die letzten vier Minuten in Unterzahl spielte, mit Mann und Maus sowie Philipp Wenning im Tor. „Ich bin einfach nur froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben“, pustete Schmiedt nach dem Abpfiff erst einmal tief durch. Er hofft auf einen Lerneffekt: „Spätestens heute sollte bei jedem angekommen sein, dass ein Spiel 60 Minuten dauert.“ Er nahm den zweiten Sieg in Serie gern mit und drückt nun ebenfalls die Daumen für die Nachuntersuchungen am Knie von Roko Peribonio.