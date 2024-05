Der Klassenverbleib ist bereits gesichert, da darf bei Drittligist mHSG Friesenheim-Hochdorf der Nachwuchs ran. Dabei überraschte ein Spieler, den niemand auf der Rechnung hatte.

Diesmal galt die Devise: Jugend vor. Die 25:36 (11:16)-Niederlage gegen die HSG Krefeld-Niederrhein war ohne Bedeutung. Im letzten Spiel der Saison 2023/24 wollte Cheftrainer Gabriel Schmiedt seine jungen Wilden belohnen. Die B- und A-Jugendlichen, die während der laufenden Spielzeit immer wieder Gäste im Trainingsgäste waren, durften aufs Feld. So kam neben den beiden U17-Nationalspieler Frederik Zepp und Thilo Müller auch Loris Piccoli zu einem Drittliga-Einsatz. Mihailo Ilic dagegen wurde für die Montagspartie der Eulen in Dessau geschont.

Es war fast ein Einstand nach Maß. Zumindest in den ersten Minuten. Die mHSG führte schnell nach einem Doppelschlag von Luis Meier sowie Marcel Reis, ehe der ambitionierte Tabellenzweite erstmals traf. Bereits in der neunten Minute traf dann auch Frederik Zepp zum 5:3. Der B-Jugendliche aus der Nachwuchsschmiede deutete sofort an, dass mit ihm bald zu rechnen ist. Da staunte auch Gästetrainer Mark Schmetz. Friesenheim-Hochdorf drückte auf das Tempo, fand in der Offensive stets die Lücke und blieb in Front. Als Thilo Müller nach dem 9:8 durch Bastian Roschek, dem künftigen Sportdirektor des SC DHfK Leipzig, traf und auch Levin Bohn zum 11:8 nachlegte, schienen die „jungen Wilden“ ein Ausrufezeichen zu setzen. Gästetrainer Schmetz legte noch rechtzeitig die Grüne Karte auf den Tisch und bat seine Mannschaft zur Aussprache. Seine Worte brachten die erhoffte Wirkung. Krefeld kam deutlich besser ins Spiel und „drehte“ mit acht Toren die Führung noch zum 11:16-Pausenstand.

Potenzial für die Zukunft

Lernen statt Siegen hieß die Devise. Und der Nachwuchs zeigte, welch ein Potenzial er besitzt. „Die Jungs haben ihre Chancen genutzt und sich für weitere Aufgaben empfohlen“, bilanzierte Schmiedt, der schon im Vorfeld einen deutlich jüngeren Kader angekündigt hatte. Das Team bemühte sich in der zweiten Spielhälfte um Schadensbegrenzung. Bis zur 48. Minute betrug dieser fünf Tore, als Levin Bohn zum 22:27 verkürzte. Danach „rauschte“ der Tabellenzweite der Staffel Süd-West, der Liga zwei im Visier hat, im „ICE-Tempo“ davon und ließ sein Können vor den kommenden Aufstiegsspielen aufblitzen. Da staunte auch Frederik Zepp, der jüngste auf dem Spielfeld. Sechs Treffern steuerte der Ludwigshafener bei. Im Sommer soll er mit den Eulen um im HLZ in die Vorbereitung gehen.

Zunächst steht aber die Sommerpause an. So stand die Partie auch im Zeichen des Abschiedes. Neben dem langjährigen Kapitän Nikolas Sorda wurden Niclas Schwenzer (beide H3S Leutershausen), Matthias Meyer (Rückkehr in die Schweiz), Philipp Wenning (Rückkehr TSV Wieblingen), Kasper Manfeldt Hansen (Ziel unbekannt) und Timo Heuft, der ein Vertragsangebot als Co-Trainer abgelehnt hatte, verabschiedet. Die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Auch nach der Verpflichtung des norwegischen U21-Torhüters Oskar Knudsen aus der Akademie des VfL Gummersbach soll noch ein Linkshänder für den rechten Rückraum verpflichtet werden.