Die TG Pfalz ist mit einem Sieg in die Saison der Dritten Bundesliga gestartet. Erst das letzte Duell am Königsgerät Reck entschied den Wettkampf.

Beim Stand von 30:30 behielt der dänische Gastturner Sofus Møllgaard die Nerven und sicherte den Pfälzern nach einem eineinhalbstündigen Krimi die ersten zwei Punkte und Tabellenplatz zwei.

Nach einem soliden Start und den ersten vier Scorerpunkten für Møllgaard am Boden entwickelte sich ein sehr enger und ausgeglichener Wettkampf. Hohenlohe erturnte sich mit drei weiteren sauberen Übungen das erste Gerät und gewann den Boden mit 9:4. Nach knappen Entscheidungen am Seitpferd (7:7), schafften es die Pfälzer an den Ringen sich ihr erstes Gerät (7:4) zu sichern. Bei toller Atmosphäre in der Halle versprach der Halbzeitstand von 20:22 für die KTV nach drei der sechs Geräten große Spannung. Besonders beeindruckend war der Auftritt der beiden Leistungsträger Sofus Møllgaard und Jan Sitter, die je acht Scorerpunkte in der ersten Hälfte für die TG Pfalz erturnten.

TG Pfalz in Rückstand

Nach der Pause schaffte es Hohenlohe, mit hochwertigeren Übungen am Sprung, ihren Vorsprung zu vergrößern und stellte auf 23:27. Vor allem am Barren wirkte sich die fehlende Routine im ersten Wettkampf der Saison und die Anspannung in der Halle auf die Übungen der Akteure aus. Die KTV Hohenlohe, aber auch die Pfälzer mussten Stürze hinnehmen. Nach Zehntelentscheidungen in fast jedem der vier Duelle gewann die TG das Gerät mit 5:1 und stellte vor dem abschließenden Reck auf Unentschieden.

Aufgrund der besseren Ausführung und Taktik jubelten die Pfälzer nach dem letzten Duell und feierten den ersten Sieg im ersten Wettkampf der Dritten Bundesliga Nord. „Auch wenn wir heute einige Stürze hinnehmen mussten, ist der erste Sieg sehr wichtig für das Team und macht Freude auf die nächsten Duelle“, zeigte sich Trainer Stefan Hertel zufrieden mit dem Saisonstart der TG Pfalz. Am kommenden Samstag geht es für die Pfälzer auswärts gegen die KTT Oberhausen.