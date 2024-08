Die dritte Gemeinschaftswanderung der vier Ludwigshafener Ortsgruppen des Pfälzerwaldvereins für dieses Jahr ist am Donnerstag, 7. September. Sie führt von Neustadt über das Weinbiet und die Looganlage im Gimmeldinger Tal zum Bahnhof Mußbach, wie der Verein mitteilt. Bei einem individuell möglichen Umweg über die Wolfsburg müssten die Wanderer statt der eigentlichen 11,5 dann 14 Kilometer zurücklegen. Anmeldungen sind bis Freitag, 25. August, bei Uwe Mayer unter der Telefonnummer 0621 67180 566 oder per E-Mail an uwemayer@aol.com möglich. Auf die September-Touren einstimmen können sich die Wanderer bereits zwei Tage zuvor am Dienstag, 5. September, auf dem Fahrrad von Kaiserslautern über Enkenbach-Alsenborn nach Grünstadt (50 Kilometer). Weitere Informationen und Anmeldungen – auch für weitere Touren – sind ab sofort jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle des Pfälzerwaldvereins in der Maxstraße 46 möglich. Telefonisch unter 0621 516859 oder per E-Mail an info@pwv-luma.de.