Am dritten Wettkampfwochenende traten die Turner der TG Pfalz bei der TV Hösbach/Großostheim an. In engen und hochkarätigen Wettkampf entschied der letzte Turner am Reck das Duell.

Bereits am Boden und Pauschenpferd trumpften die Pfälzer auf und sicherten sich einen kleinen Vorsprung. Allerdings mussten sie sich wiederum an den Ringen geschlagen geben. Mit der Führung von 19:13 gingen die Pfälzer in die Halbzeit. Nach der Pause verlor die Mannschaft von Trainer Stefan Hertel trotz starker Leistungen auch die Geräte Sprung und Barren. Durch höhere Schwierigkeiten und der besseren Ausführungen drehte die Gemeinschaft des TV Hösbach/Großostheim den Wettkampf zu ihren Gunsten. Mit fünf Scorerpunkten Vorsprung vor dem abschließenden Reckauftritt glaubte sich Hösbach als sicheren Sieger. Dank nervenstarker Übungen holten erst Jan Sitter und dann Sofus Møllgaard im letzten Duell des Tages die Punkte in die Pfalz. Am Ende siegte die Turngemeinschaft in einem an Spannung kaum zu überbietendem Wettkampf mit 34:33.

Kapitän Philipp Mäuslein lobte vor allem die Stabilität und die taktische Herangehensweise. Beide Teams überzeugten mit hochwertigen Übungen und zeigten sich im Vergleich zu den Wochen zuvor kaum fehleranfällig. Für den Dänen Sofus Møllgaard war es der dritte Topscorererfolg im dritten Wettkampf. Er steuerte 16 Punkte für die TG bei und war erfolgreichster Turner des Tages. Die Pfälzer rangieren über die dreiwöchige Herbstpause auf Tabellenrang drei. Am 2. November wartet der Tabellenvorletzte TuS Leopoldshöhe.