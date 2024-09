Die TG Pfalz geht am Samstag, 14. September, in die nächste Saison der dritten Bundesliga Turnen. Vor heimischem Publikum wollen die jungen Pfälzer einen motivierten und befreiten Auftakt hinlegen, gibt Mannschaftskapitän Philipp Mäuslein die Marschroute vor.

Leistungsträger wie Dario Weiß, Bastian Conrad und Niklas Conrad sind wegen langwieriger Blessuren noch nicht einsatzbereit. Auch den Abgang von Oskar Dietz zum Zweitligisten TSG Grünstadt muss die Mannschaft von Stefan Hertel und Bernd Stoffel (Oppau) verkraften. Für die beiden Neuzugänge David Altenmüller und Mario Weber ist eher eine Jokerrolle vorgesehen. Wichtig für die Stimmung in der Mannschaft seien sie trotzdem, betont Mäuslein. Er ist mit seinen 26 Jahren einer der Ältesten im Team und seit 2019 dabei. Neben ihm setzt die TG vor allem auf die leistungsstarken Jan Sitter und Ayyub Bouamama, die planmäßig an allen sechs Turngeräten starten sollen. Ein sicherer Mittelfeldplatz sei auch in der neuen Saison das Ziel, so Mäuslein. Helfen würde hierbei ein Sieg gegen die KTV Hohenlohe am Samstag (12 Uhr). Verstärkt wird die TG Pfalz vom dänischen Nationalturner Sofus Møllgaard. Mäuslein geht optimistisch in den Wettkampf. Ein wenig schade sei, dass nur zwei der insgesamt sechs Ligawettkämpfe vor heimischen Fans in Grünstadt stattfinden, betont er. Der Eintritt ist frei.