Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Oggersheim dringend Zeugen. Ein 13-jähriger Radfahrer war am Dienstag um 16.30 Uhr auf der Speyerer Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs, als ihn plötzlich ein Auto überholte. Durch die Fahrweise des Autos fiel der Radfahrer hin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ den Unfallort, noch bevor die Polizei eintraf. Den Unfallverursacher erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.