Der HC Elbflorenz Dresden will in drei Jahren in die Bundesliga aufsteigen. Dafür hat der Verein namhaftes Personal verpflichtet. Doch der Abwärtstrend in der Zweiten Liga hält an. Am Sonntag soll es bei den Eulen Ludwigshafen besser werden.

Der Negativtrend geht weiter. Vor Wochenfrist verlor der HC Elbflorenz 2006 sein Heimspiel gegen den HSC 2000 Coburg mit 29:30. Es war die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Die Abstiegszone