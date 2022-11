In einem Ikea-Markt in Sandhofen versuchten sich am Mittwoch gegen 17 Uhr drei Kunden an einem dreisten Diebstahl. Das Trio lud laut Polizei fleißig seinen Einkaufwagen voll und begab sich an eine der dortigen Selbstscanner-Kassen. Eine Frau stellte der Kassenaufsicht offenbar Fragen – vermutlich um diese abzulenken. In der Zwischenzeit hatte ein 34-jähriger Komplize etwa 60 Euro bezahlt. Als er sich mit seinen beiden Begleiterinnen in Richtung Ausgang begab, kontrollierte die Angestellte die Rechnung. Hierbei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann nur einen Bruchteil der Ware bezahlt hatte. Deren eigentlicher Wert betrug etwa 1400 Euro. Der 34-Jährige wurde festgehalten, seine Begleiterinnen konnten unbemerkt flüchten.