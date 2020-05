Ein 65-Jähriger staunte am Mittwoch in seinem eigenen Badezimmer nicht schlecht, als plötzlich die Tür geöffnet wurde und ein fremder Mann eintrat. Genau das hat sich nämlich nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr im Haus des Mannes in der Oppauer Fritz-Winkler-Straße ereignet. Dass der 65-Jährige einen Einbrecher vor sich hatte, registrierte er nicht sofort. Denn der ungebetene Gast behauptete dreist, dass die Eingangstür offen gestanden habe. Da er Interesse an dem Haus habe und es eventuell kaufen wolle, habe er sich auf die Suche nach einem Bewohner gemacht. Als der Hausbewohner erwiderte, dass er das Haus nicht verkaufen wolle, türmte der Unbekannte. Erst später erkannte der 65-Jährige, dass die Terrassentür einen Spalt offenstand und Gegenstände im Wohnzimmer verschoben waren. Bei genauerem Hinschauen erkannte er dann, dass die Tür aufgebrochen worden war und circa 120 Euro Bargeld fehlten. Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig gebaut. Er hat kurze bis mittellange zurückgegelte schwarze Haare und trug eine dunkle Hose und ein dunkles Hemd. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Einbruch am helllichten Tag: Telefon 0621/963-2773.