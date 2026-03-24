Am Sonntag ist eine 59-jährige Frau aus Mannheim-Feudenheim laut Polizei Opfer einer perfiden Betrugsmasche durch einen falschen Bankmitarbeiter geworden.

Der Täter erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der Geschädigten und veranlasste sie dazu, in sieben Überweisungen einen Gesamtbetrag von knapp 60.000 Euro auf fremde Konten zu transferieren. Die Frau erhielt zunächst gegen 12.15 Uhr eine SMS, die augenscheinlich von ihrer Hausbank stammte. In der Nachricht wurde sie darüber informiert, dass eine Auszahlung von knapp 10.000 Euro über ihr Konto initiiert worden sei und mit einem Code verifiziert werden müsse. Für den Fall, dass sie die Transaktion nicht selbst veranlasst habe, solle sie die in der SMS angegebene Telefonnummer kontaktieren.

Die 59-Jährige rief daraufhin die genannte Nummer an und erreichte einen angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser eröffnete ihr, dass sich ihr Konto in unmittelbarer Gefahr befände. Um das Guthaben zu sichern, sei es notwendig, den gesamten Betrag auf vermeintlich sichere Konten zu übertragen. Zugleich versicherte er ihr, dass sie das Geld innerhalb von 24 Stunden zurückerhalten werde.

Zweistündiges Telefonat

Während des gesamten, rund zweistündigen Telefonats, das der Täter laut Polizei bewusst aufrechterhielt, um weiteren Einfluss auf die Frau auszuüben, veranlasste die Frau sieben Überweisungen in Höhe von insgesamt knapp 60.000 Euro. Aufgrund der Vielzahl an Transaktionen sperrte die eigene Hausbank des Opfers das Konto anschließend standardmäßig für vier Stunden für weitere Überweisungen.

Der Täter verabredete sich hierauf mit der 59-Jährigen für ein weiteres Telefonat, um auch den verbleibenden Kontostand zu transferieren. In der Zwischenzeit schöpfte die Frau Verdacht, recherchierte selbstständig im Internet und erkannte den Betrug. Sie erstattete umgehend Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Die Ermittlungen wegen Betrugs wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.