Zwei angebliche Polizeibeamte haben am Montag einer 30-Jährigen im Hemshof das Smartphone gestohlen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, hatten eine Frau und ein Mann in ziviler Kleidung an der Wohnungstür der 30-Jährigen am Carl-Wurster-Platz geklopft. Die beiden gaben sich als Polizisten aus und gaukelten der Frau vor, dass man nach einem iPad suche, mit dem sie angeblich jemanden über Facebook mit dem Leben bedroht habe. Die 30-Jährige erklärte, dass sie nur ein Smartphone habe. Die angebliche Polizistin ließ sich das Gerät aushändigen und stellte es „sicher“. Anschließend kündigte das Duo an, es würde mit Diensthunden zurückkehren, kam jedoch nicht mehr zurück. Die angebliche Polizistin hat blonde Haare mit Pferdeschwanz und Pony. Sie trug eine Art Schutzweste unter ihrer Jacke. Ihr Begleiter trug eine Mütze und eine Weste unter der Jacke mit der Aufschrift „Security“. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.