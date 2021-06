Eine Rasenwalze im Wert von 70 Euro hat am Dienstagvormittag ein 45-Jähriger an der Selbstbedienungskasse eines Baumarktes in der Oderstraße bezahlt. Laut Polizei wurde eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam, schaute sich den Karton genau an und stellte fest, dass kein Herstellersiegel vorhanden war. Als sie den Karton daraufhin öffnete, fand sie darin mehrere Akkus für Gartengeräte sowie „Water Control Sets“ im Wert von insgesamt über 2500 Euro. Die Rasenwalze war nicht im Karton. Den Beamten zufolge hatte der 45-Jährigen sie aus der Verpackung genommen und in einem Regal abgestellt.