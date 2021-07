Dreimal sind Unfallverursacher in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet vom Ort des Geschehens geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden oder verletzte Personen zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich im Stadtteil Süd, wo eine Seniorin, die mit dem Rad unterwegs war, schwer verletzt wurde.

Dieser Fall ereignete sich bereits am Dienstag, 20. Juli, zwischen 11.45 und 12 Uhr. Als die 85-jährige Radlerin von der Schützen- in Fahrtrichtung Wittelsbachstraße rechts in die Rottstraße einbiegen wollte, überholte sie ein Radler und berührte das Hinterrad der Frau, die daraufhin stürzte, sich schwer verletzte und derzeit noch im Krankenhaus behandelt wird. Der unbekannte Radler machte sich aus dem Staub. Helfer vor Ort und Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/963-2122 zu melden.

Blauer VW Lupo beobachtet

In der Ruchheimer Paul-Münch-Straße ereignete sich die zweite Unfallflucht – am Freitag gegen 21.50 Uhr. Der unbekannte Verursacher streifte beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite einen dort abgestellten Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Geschädigte Benz-Fahrer beobachte einen verdächtigen blauen VW Lupo. Inwieweit dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit der Unfallflucht steht, ist noch unklar. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.

Benz von schwarzem Pkw gestreift

Am Freitagmorgen zwischen 8.35 und 9 Uhr ereignete sich auf dem Goerdelerplatz (Hemshof) eine Unfallflucht. Der unbekannte Verursacher streifte beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten Mercedes-Benz. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro an der linken Fahrzeugseite. Dem Geschädigten zufolge hatte zuvor ein schwarzer Pkw, vermutlich ein SUV, unmittelbar neben ihm geparkt. Inwieweit dieses Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, wird noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2222 entgegen.

2019: Fast 1700 Fälle in der Stadt

Bei jedem vierten Verkehrsunfall in der Stadt flüchtet der Verursacher. Im Jahr 2019 wurden fast 1700 Fälle in Ludwigshafen registriert.