Die Polizei sucht Zeugen nach drei Unfallfluchten im Stadtgebiet. Am Freitag zwischen 5.30 und 11.15 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte), Höhe Hausnummer 14, mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen daneben geparkten Kia Niro. Sachschaden: 1000 Euro.

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde – vermutlich beim Vorbeifahren – ein Ford Focus in der Friesenheimer Straße (Oppau), Höhe Hausnummer 33, beschädigt, der am Fahrbahnrand geparkt war. Sachschaden: 3000 Euro.

In der Stifterstraße (Süd) hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 16.45 und 20.45 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes gestreift. Sachschaden: 2000 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.