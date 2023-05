Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Deutschen Meisterschaften der Masters brachten vier Gewichtheber des KSC 07 Schifferstadt Edelmetall mit nach Hause. Der Medaillenspiegel hätte sogar noch besser ausfallen können, wäre eine Athletin krankheitsbedingt nicht ausgefallen.

Den Auftakt der DM-Masters in der Weltmeisterschaftshalle in Riesa machte Kraftsport-Urgestein Heinz Kuhn in der Altersklasse M85, bis 89 kg. Kuhn belegte mit einem Zweikampfergebnis von 81 kg Platz eins