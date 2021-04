Leichte Verletzungen am Fuß hat am Donnerstagnachmittag um 16.10 Uhr ein dreijähriges Kind aus Ludwigshafen erlitten. Das Kind überquerte nach Polizeiangaben mit seiner Mutter gerade den Zebrastreifen an der Kopernikus-Realschule in der Leuschnerstraße (Friesenheim), als eine bislang noch unbekannte Autofahrerin den Zebrastreifen passierte und dem Kind über den Fuß fuhr. Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen der Fahrerin und der Mutter des Kindes ein kurzes Wortgefecht. Die Fahrerin flüchtete in Richtung Goerdelerplatz, ohne ihre Personalien bekanntzugeben. Das verletzte Kind wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem weißen Fahrzeug (Limousine) machen können, das die gesuchte Frau gefahren hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 entgegen.