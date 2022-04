Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Mannheim-Waldhof ist laut Polizei ein Dreijähriger leicht verletzt worden. Das Kind spielte auf einer Grünfläche neben der Zufahrt eines Parkhauses. Plötzlich rannte der Junge los, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei prallte er gegen das Auto einer 31-Jährigen, die gerade ins Parkhaus fahren wollte. Der Dreijährige erlitt Schürfwunden an den Händen und am Bein. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik eingeliefert.