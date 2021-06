Gemäß dem Motto „Selbst ist der Mann“ hat sich am Samstagmittag laut Polizei ein Dreijähriger aus Ludwigshafen in Rhein-Galerie auf „Shopping-Tour“ begeben. Die Eltern hatten den Kleinen schon verzweifelt gesucht, als er aufmerksamen Kunden in einem Kleidergeschäft auffiel. Die Polizei konnte ihn wohlbehalten an die Eltern übergeben.