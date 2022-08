Die Hofflohmärkte in den einzelnen Stadtteilen erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Die Resonanz unter Schnäppchenjägern ist so groß, dass sich dieses Jahr erstmals auch Organisatoren gefunden haben, die eine solche Meile in der Gartenstadt eingerichtet haben. In Maudach zog sie sich Anfang Juli quer durch den Stadtteil und hatte Käufer weit über das Stadtgebiet hinaus angezogen. Nach den Sommerferien durchforsten Besitzer von allerhand Überflüssigem für sie und womöglich Nützlichem für andere in drei weiteren Stadtteilen Schränke, Truhen und Dachstühle. In Rheingönheim ist am Samstag, 10. September, von 14 bis 18 Uhr, ein Hofflohmarkt angekündigt. Eine Woche darauf, am 17. September, kann von 13 bis 17 Uhr in Friesenheim gefeilscht werden. Den Abschluss der Saison 2022 bildet am 24. September von 14 bis 18 Uhr Oppau.