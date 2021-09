Bei einem Autounfall in der Gartenstadt sind am Montagabend laut Polizei drei Personen verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hochfeld- in Richtung Maudacher Straße. Parallel war ein 31-Jähriger auf der Hochfeld- in Richtung Raschigstraße unterwegs. Als der 30-Jährige vor dem 31-Jährigen nach links in die Eichstraße abbog, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß. Sowohl der 31-Jährige als auch der 30-Jährige und dessen Sohn, der auf der Rückbank saß, wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Berufsfeuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme musste die Hochfeldstraße zwischen dem Hermann-Löns-Weg und der Königsbacher Straße gesperrt werden.